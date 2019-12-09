رئيس "الإسكان الاجتماعي": ٧٠% من راغبي الانتقال للسكن يفضلون نفس المحافظة
كتب- محمد عبدالناصر:
قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه وفقا لتقرير دراسة الطلب على الإسكان فإن ٨.٨ % أكبر من ١٨ سنة يفضلون السكن الجديد، والباقي يفضل العيش مع الأسرة.
ولفتت "عبدالحميد"- في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقرير دراسة الطلب على الإسكان في مصر، إلى أن ٢٩% يفضلون السكن في نفس الحي، و٧٠% يفضلون السكن في نفس المحافظة.
وأوضحت عبدالحميد، أن السبب الرئيسي في شراء سكن جديد هو الزواج أو الانتقال من السكن الإيجار ويبحثون عن التمليك.
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