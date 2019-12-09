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رئيس "الإسكان الاجتماعي": ٧٠% من راغبي الانتقال للسكن يفضلون نفس المحافظة

09:40 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
رئيس "الإسكان الاجتماعي": ٧٠% من راغبي الانتقال للسكن يفضلون نفس المحافظة

مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتم

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه وفقا لتقرير دراسة الطلب على الإسكان فإن ٨.٨ % أكبر من ١٨ سنة يفضلون السكن الجديد، والباقي يفضل العيش مع الأسرة.

ولفتت "عبدالحميد"- في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقرير دراسة الطلب على الإسكان في مصر، إلى أن ٢٩% يفضلون السكن في نفس الحي، و٧٠% يفضلون السكن في نفس المحافظة.

وأوضحت عبدالحميد، أن السبب الرئيسي في شراء سكن جديد هو الزواج أو الانتقال من السكن الإيجار ويبحثون عن التمليك.

مي عبدالحميد صندوق الإسكان الاجتماعي مؤتمر صحفي السكن وزارة الإسكان

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