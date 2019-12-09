وزير الزراعة يفتتح توسعات معهدي الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الأغذية

كتب- أحمد مسعد:

افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، توسعات معهد بحوث الهندسة الوراثية الجديدة بالدور العلوي، والتي يبلغ عددها حوالي 8 معامل من بينها الضغوط البيولوجية من حرارة وملوحة وجفاف، معمل السرولوجي، معمل النانو بيوتكنولوجي، فضلاً عن معمل التدريب والقاعة الملحقة بها، وغرفتين لنمو النبات، وذلك بهدف إنتاج نباتات مقاومة للظروف البيئية غير الملائمة.

كما افتتح وزير الزراعة - على هامش ورشة العمل السنوية والتي أقيمت تحت عنوان "تطبيقات التكنولوجيا الحيوية حلول للتحديات الزراعية" - الصوبات الزراعية التجريبية التابعة للمعهد والبالغ عددها 3 صوب تم تجديدها جميعا وزراعتها بالبطاطس، وذلك ضمن المشروع القومي لإنتاج البطاطس، لتكون باكورة الإنتاج المحلي من تقاوي البطاطس لتقليل استيرادها من الخارج.

وافتتح أبوستيت أيضا التجديدات والتوسعات الخاصة بمصنع الصويا، والتابع لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، والذي تم إنشاؤه عام 1994 بمنحة أمريكية، حيث يعتبر أول مصنع في الشرق الأوسط في هذا المجال، وتبلغ سعته اليومية حوالي 2 طن، ويضم المصنع الخط الجاف لإنتاج دقيق الصويا وزيت الصويا ومركز بروتين (بديل للحوم) وأيضا إنتاج قشر الصويا، والذي يستخدم كأعلاف، فضلا عن الخط الرطب، والذي تم تشغيله بعد فترة توقف، بحيث ينتج منتجات الألبان مثل حليب الصويا، زبادي الصويا، أيس كريم الصويا، وحليب رايب الصويا وأيضا صوص الصويا.

كما افتتح المخبز البلدي التابع للمعهد بعد تجديده، حيث يقوم بإنتاج وتطبيق تجارب الخبز مثل إنتاج خبز دقيق الحبة الكاملة وأيضا إحلال دقيق القمح بنسب 20%، لكل من دقيق الشعير والذرة الرفيعة والذرة الشامية البيضاء، كما ينتج خبز بلدي للعاملين بالمركز بأسعار مخفضة.

وقالت الدكتورة إيمان سالم مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية، إن المعهد يستهدف الارتقاء بجودة المنتجات الغذائية وإنتاج غذاء آمن صحيا مرتفع القيمة الغذائية وذو تكلفة مناسبة مع الوصول بتلك المصنعات إلى المستوى الذي يتماشى مع المواصفات القياسية الدولية؛ مما يعمل على زيادة قدرتها التنافسية، فضلا عن نقل التكنولوجيا الحديثة وطرق رقابة الجودة والسلامة الغذائية لمصانع الأغذية، والمساهمة في حل بعض من المشكلات القومية بغرض تقليل الاستيراد.

رافق وزير الزراعة خلال هذه الجولات كل من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، والدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز للبحوث والدراسات، والدكتور سامي درويش وكيل المركز للإنتاج، وعدد من مديري المعاهد والمعامل وقيادات وزارة الزراعة.