"الصحفيين" تعقد ورشة تدريبية جديدة حول مهارات كتابة السيناريو

القاهرة- (أ ش أ):

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين ورشة جديدة في مهارات "كتابة السيناريو" يحاضر فيها الكاتب الصحفي والسيناريست محمد هشام عُبيّه.

وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة ووكيل أول النقابة ، في بيان له ، إن الورشة تتضمن مبادئ كتابة السيناريو واستخدام الأسلوب السينمائي في الكتابة الصحفية والتعريف بطريقة العمل داخل الورش الخاصة بكتابة السيناريو.

ومن مؤلفات الزميل محمد هشام عُبيّه: "وردة وبصل"، "الإنسان أصله جوافة"، "عزيزي 999"، "18 يوما"، الحالة ميم"، "مقعد في المترو"، "الكتاب الأمريكاني".

وشارك الزميل في كتابة عدة مسلسلات شهيرة مثل: "رحيم"، "زي الشمس"، "زودياك"، "شبر ميه"، كما كتب حوار مسلسل "سقوط حر"، وبعض حلقات مسلسل "طلعت روحي".

وتبدأ الورشة يوم 22 ديسمبر الجاري ولمدة 3 أسابيع (الأحد - الأربعاء)من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الرابعة عصرا ، فيما يحصل المشارك في نهاية الورشة علي شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة علاوة على المادة العلمية الخاصة بالورشة.

ويبدأ الحجز اعتبارا من غد الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري لدى الجهاز الإداري بمركز التدريب بالطابق السابع بمقر النقابة ويسدد المشارك مبلغ 100 جنيه بخزينة النقابة ، ويسمح للمحررين (تحت التمرين) بالصحف القومية والحزبية والخاصة بالاشتراك في الورشة.