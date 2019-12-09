نقيب الصحفيين يقرر فتح تحقيق في أزمة العثور على دفتري شيكات النقابة بالمترو

كتب- مصطفى علي:

قرر ضياء رشوان نقيب الصحفيين فتح تحقيق في أزمة العثور على دفتري شيكات خاصين بالنقابة بأحد محطات مترو الأنفاق علn يد مواطن.

ونص القرار على أن تبدأ لجنة التحقيق عملها على الفور على أن يتم اطلاع وإشراك مفوض الجهاز المركزي للمحاسبات على مجريات التحقيق ونتائجه فور حضوره للنقابة، على أن تنهي اللجنة تقريرها الكامل حول موضوع الواقعة ويقدم للنقيب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات سواء إدارية أو قانونية؟ بجد أقصى في تمام الثانية بعد ظهر الأربعاء المقبل.

وبحسب بيان، نص القرار على أن تقوم لجنة التحقيق بعملها من داخل مكتب النقيب وتستدعي من ترى للاستماع لأقواله، وعلي جميع الإدارات تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.​