كامل الوزير: "العمال عايزين يقضوا وقت وياخدوا بسكوت والنقابات بتقويهم على الغلط"

كتب- أحمد علي:

شن كامل الوزير، وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياها بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين.

وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية.

وقال الوزير: النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، وكل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا.

وتابع وزير النقل: إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا.

وشدد الوزير على ضرورة أن تعمل النقابات العمالية لصالح الدولة، قائلا: مش معقول الشركات تبقى خسرانة وييجي نقيب عمال يقعد يشتم فينا.

وواصل وزير النقل، الهجوم على النقابات العمالية قائلا: العامل دلوقتي مش عايز مستثمر يشغله، لأننا أول ما نقول هنعمل تطوير يقول هيشردونا، هما عايزين يقضوا وقت وياخدوا بسكوت ويروحوا يشتغلوا شغلانة تانية.

وأشار إلى أن مول محطة مصر نسبة الإشغال به ١٧٪، وأن باقي المحلات فيها "قطط وكلاب"، قائلا: ولما نجيب مستثمر يقولك لأ احنا هنديرها.. طيب إزاي ما أنت هتخسر؟.​