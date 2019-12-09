الطيران المدني تنتهي من استعدادات استقبال ضيوف منتدى شباب العالم

كتب- محمد عبيد:

أعلن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، أن الوزارة جاهزة لاستقبال ضيوف مصر في المنتدى شباب العالم في دورته الثالثة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بحضور عدد كبير من الضيوف من مختلف أنحاء العالم، وتحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن مطارات القاهرة وشرم الشيخ والشركة الوطنية مصر للطيران بإعتبارها الناقل الرسمي للمنتدى، أنهوا استعداداتهم لاستقبال الضيوف المشاركين في الحدث الهام.

وبحسب بيان، أعطى الوزير توجيهاته بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقبال ضيوف المنتدى، وإنهاء إجراءات وصولهم ومغادرتهم بسهولة ويسر مع توفير أعلى مستويات الراحة والأمان لما للمنتدى من أهمية دولية كبيرة حيث يساهم في بناء وتكوين صورة طيبة وانطباعات إيجابية عن مصر ومكانتها أمام جميع دول العالم، وأشار الوزير الى أن الوزارة أنهت كل الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية اللازمة لاستقبال المطارات للحدث الهام، مؤكدًا أن المطارات جاهزة على أعلى مستوى من الناحية الأمنية لاستضافة مثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة.

وأضاف أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية على أعلى درجة من الجاهزية لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى المنتدى بمدينة السلام العالمية إحدى أهم الوجهات السياحية الدولية، كما حث الوزير العاملين بالمطارات المصرية المستضيفة لضيوف مصر بضرورة الالتزام وبذل مزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل تمثيل مكانة مصر دوليًا والخروج بصورة مشرفة لائقة أمام الوافدين من جميع دول العالم.

وجرى تجهيز فرق عمل من العلاقات العامة والمحطة وخدمات الركاب لاستقبال المشاركين لإرشاد الوفود وإمدادهم بكافة المعلومات حول المشاركة في أنشطة المنتدى، كما تم تزيين المطارات المستضيفة لوفود المؤتمر والأتوبيسات الناقلة لهم بشعار ولافتات المنتدى، وتخصيص ساحات إنتظار للسيارات الخاصة بالمؤتمر، وتم رفع كفاءة حدائق فناء المطار الداخلي والخارجي بما يتناسب مع الوجهة الحضارية لمطار شرم الشيخ الدولي، تم تجهيز وتخصيص مبنى الركاب رقم (2) الذى تم افتتاحه مؤخرًا لسفر الوفود وتوديعهم عقب إنتهاء فعاليات المنتدى.

أنهت الشركة الوطنية مصر للطيران كافة استعداداتها الخاصة بتشغيل 120 رحلة للذهاب والعودة في الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر من بينهم 10 رحلات كبيرة من طراز الإيرباص 200-330، وكذلك استخدام الطائرة الجديدة إيرباص 300-220 A،والبوينج B737-800 وغيرها، كما تم وضع شعار ولافتات المنتدى على طائرات الشركة الوطنية المشاركة بنقل الوفود وعلى جميع مقاعد رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية.

كما تتواجد الشركة الوطنية مصر للطيران بجناح دعائي داخل قاعة المنتدى لتقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة للوفود للمشاركة ومراجعة حجوزاتهم وتعديلها وتأكيدها بالتنسيق مع قطاع مصرللطيران للسياحة الكرنك والقطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية بالإضافة إلى تقديم هدايا تذكارية للشباب المشاركين.