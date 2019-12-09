البوابة الإلكترونية للمشيخة تبدأ نشر حلقات مسلسل "الأزهر" الكرتوني

كتب - محمود مصطفى:

تبدأ بوابة الأزهر الإلكترونية، نشر حلقات كرتونية من مسلسل "الأزهر" بأجزائه الثلاثة، والذي يؤرخ تاريخه منذ إنشائه قبل أكثر من ألف عام وحتى الآن، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

ويتناول المسلسل، دور الأزهر في نشر العلم والحفاظ على الهوية ومحاربة كل أشكال التغريب والاستعمار الفكري.

وأتاح الأزهر الشريف، إمكانية مشاهدة المسلسل بأجزائه الثلاثة، من خلال الرابط التالي: http://azhar.eg/series