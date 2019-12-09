عبدالعال: استدعاء وزراء لبحث بيع وتسويق محصول قصب السكر

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وزراء التموين والزراعة وقطاع الأعمال، للحضور للبرلمان خلال الأسبوع المقبل، لبحث تسويق محصول قصب السكر والبنجر، مشددا على وزير شئون مجلس النواب عمر مروان بضروة وجود تصور لعملية تسويق المحاصيل.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة: لن أقبل هذة المرة بالتسويف من قبل الحكومة، لأنها فعلت ذلك من قبل.

وأكد أن وزارة المالية ليست لها علاقة بعملية الشراء لأن هناك شركات مساهمة هي من تقوم بذلك، وأن رئيس شركة السكر أكد له العام الماضي أن الشركة تحقق مكاسب، ولكن يجب أن تدفع وزارة المالية مديونياتها للشركة حتى لا تقترض من البنوك.

وتابع : "لا علاقة لوزارة المالية بشراء البنجر ولا قصب السكر، والشركات المساهمة هي المسئولة".

وأضاف: وزير التموين أعطى الانطباع أن قصب السكر ينتج منه السكر فقط ولكن يوجد 12 منتجًا من السكر، متابعا: أتحدث عن هذه المشكلة، لأنها مشكلة الصعيد كله، وبالتالي لا أريد تصدير المشكلات لا سيما أن هناك انتخابات مقبلة وهي المحليات والشيوخ والنواب.

واختتم حديثه: لا نريد أن نحمل الدولة أي أعباء، العملية كلها عرض وطلب.​