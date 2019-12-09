رئيس النواب يهاجم الوزراء: "الحكومة في مأمن والمجلس في مرمى النيران"

كتب احمد على وميرا ابراهيم

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رسائل شديدة اللهجة للحكومة والوزراء، قائلا: "الحكومة في مأمن والمجلس في مرمى النيران، وهذه النظرة يجب أن تنتهى".

وأضاف: هناك العديد من المشكلات التي تُصدرها الحكومة للبرلمان والمجتمع، هي مش كيمياء لكن يبدو لي أن المخ متوقف عن التفكير".

وقال رئيس البرلمان: "في دواوين الوزارات مجموعة من الموظفين ليس لديهم أي مهارات على الإطلاق يصدرون الخوف للوزير ولو الوزير ليس لديه مهارات التعامل والإدارة يرحل".

جاء ذلك تعليقا منه على بيان عاجل تقدم به المهندس محمد زكي السويدي بشأن صناعة الورق، حيث لفت السويدي إلى أن الحكومة تعفي الأوراق المستورة من ضريبة القيمة المضافة، وتفرض الضريبة على الشركات المحلية التي تشترى بواقي الورق ومُخلفات المنتجات الزراعية لإعادة تدويرها في صناعة الورق، ما يُعد ميزة للمنتج المستورد على حساب الصناعة الوطنية.

وأوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن مصنع إدفو في أسوان يكاد يكون متوقف بسبب ضريبة القيمة المضافة والتفرقة بين المستورد والمُصنع محليا، مشيرا إلى أن ذلك يتصادم مع مبدأ المساواة في الدستور بين المواطنين في التكاليف العامة.

وحذر من تشريد 10 آلاف أسرة فى محافظة تعانى من الفقر مثل أسوان بسبب تصرفات بعض الوزراء التى تعتبر تصدير للمشكلات دائما، موضحا أن وجود تفرقة فى التعامل بين المنتج المستورد والمحلي مما يصطدم مع مبادأ المساواة في الدستور بالنسبة للتكاليف العامة.

وأرجع عبدالعال الأزمة لتصرفات بعض الوزرتاء المتمثلة في تصدير المشاكل، قائلا: "لو وضع الوزير الملف قدامه سيعلم أن هناك تفرقة، وهو صناعة وطنية وإلزام الشركات شراء المنتج الوطني بالطريقة دي مش حيبقى عنده يشتري منها".​