وفرت ما يقارب 10 مليارات جنيه.. الرقابة الإدارية تعلن جهودها منذ سبتمبر 2018

كتب- أحمد جمعة:

أكدت هيئة الرقابة الإدارية، وفق بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، إسهامها خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الآن في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين ومنها في مجالات:

1- ضبط القضايا الجنائية والأغذية الفاسدة:

نجحت الهيئة في تنفيذ 720 قضية جنائية متنوعة تم إحالتها للنيابات المختلفة، و143 قضية أخرى تم إحالتها للتحقيق من خلال المسئولين بالدولة، ومواجهة انحراف 2849 موظفًا عامًا من خلال فحص الموضوعات وضبط أغذية فاسدة بكمية 1400 طن.

2- تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة

تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة بلغ حوالي 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق وفر مادي بحوالي 5.99 مليار جنيه، ومعاونة بعض الجهات الحكومية في استرداد حقوق للدولة بلغت حوالي 1.17 مليار جنيه كمستحقات للدولة، وفي مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 349 موقعًا وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 410.2 مليون جنيه.

3- تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين:

نجحت الهيئة في تلبية 2246 مطلبًا لقطاعات الدولة المختلفة، وراجعت موقف 10266 موظفًا عموميًا مرشحًا لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت في حل مشاكل وشكاوى 493 مواطنًا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.