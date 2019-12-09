عبدالعال يهاجم الوزراء: "مش عايزين يشتغلوا وسنقوم بدور المجلس والحكومة"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مناقشة البرلمان وتفعيل قانون جديد للشهر العقاري.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة ومشروعات قوانيين، إن البرلمان لن ينتظر الوزراء "مش عايزين يشتغلوا.. حنشتغل احنا وسنقوم بدور المجلس والحكومة".

ووجه رئيس البرلمان تحذيرات شديدة للحكومة حال عدم الانتهاء من قانون الشهر العقاري ووضع خطة لتسويق المحاصيل الزراعية قائلا: "احنا حنشتغل مكان الحكومة وحنوزع النواب على المحليات".​