لأول مرة.. الإسكان تدرس طرح 10% من شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار القديم

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه وفقًا لتقرير دراسة الطلب على الإسكان سيتم تغيير سياسات طرح إعلانات الإسكان الاجتماعي، حيث تساهم هذه الدراسة في وضع سياسات الإسكان في مصر حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وأضافت عبدالحميد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق تقرير دراسة الطلب على الإسكان، اليوم الاثنين: "ندرس الآن تخصيص 10% من طروحات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، خاصة في الأماكن التي تقع خارج القاهرة الكبرى".