خارجية النواب: نسعى لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير فرص عمل للشباب

كتبت- ميرا إبراهيم:

زار كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جمهورية الصين الشعبية، على راس وفد ضم وكيلا اللجنة صلاح عقيل، وحسام العمدة، وطارق الخولي، أمين السر، وسامية رفله وماريان عازر ومرفت ميشيل، وذلك تلبية لدعوة من المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وقال درويش، في بيان، اليوم الاثنين، إن الوفد المصري عقد سلسلة من المباحثات المكثفة مع المسئولين الصينيين من المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وأعضاء مجلس نواب الشعب الصيني ووزارة الخارجية الصينية.

وكشف درويش، عن لقاء الوفد مع Xia Baolong نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وLou Jiwei رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وLin Jianhua، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الصيني، وChen Xiaodong، مساعد وزير الخارجية الصيني.

واستجاب الوفد لدعوة زيارة المدينة التجارية والاقتصادية الصينية شنغهاي في إطار الحرص على تعزيز الصادرات المصرية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال في مصر حيث التقى مع نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني لمنطقة شنغهاي.

وأضاف رئيس الوفد، أن هذه الزيارة التي تمت تلبية لدعوة الجانب الصيني هدفت لتعزيز العلاقات المصرية الصينية المتنامية في كافة المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والفنية والاستثمارية والبرلمانية وذلك في ضوء العلاقات الوطيدة بين قيادتي البلدين.

وأشار إلى أنه أكد للمسئولين الصينيين على محورية آلية التشاور بين الجانبين، وأهمية استمرار الحوار بين برلماني البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم وضع محددات ومكونات آلية التشاور في مجلس النواب المصري لتكون المُحرك للبلدين.

وأكد درويش، لنظرائه الصينيين، الأهمية التي توليها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الخارجية وما قامت به مصر من جهود تشريعية وتنفيذية لتهيئة فرص الاستثمار الأجنبي في مصر في ظل المشروعات والمناطق الاقتصادية المصرية الواعدة وما يمثله السوق المصري من فرص للاستثمار وحرص لجنة العلاقات الخارجية على العمل مع الجهات المعنية بهدف تذليل أية عقبات أمام الاستثمار الأجنبي في مصر.

واختتم رئيس خارجية النواب، بأن المباحثات تناولت استعراض ما توليه مصر من أهمية لقارتها الأفريقية وما قامت به والرئاسة المصرية منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي من مبادرات وإنجازات على مستوى تعزيز التنمية والاستثمار في القارة الأفريقية بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين وخاصة جمهورية الصين الشعبية ومبادرتها "الحزام والطريق" في هذا الشأن وما تتمتع به مصر من موقع حيوي وحلقة اتصال للقارة الأفريقية بالقوى الاقتصادية العالمية، كما تناولت التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في المحافل الدولية المختلفة والتنسيق المشترك.