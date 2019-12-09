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برلماني يطالب بإقالة وزير التموين لإهانته المواطنين.. وعبدالعال: لا نقبل إهانة الشعب

01:26 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
برلماني يطالب بإقالة وزير التموين لإهانته المواطنين.. وعبدالعال: لا نقبل إهانة الشعب

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسئول، معلنًا رفضه أي إساءة لأي مواطن.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبًا على ما أثاره النائب عماد محروس، عضو المجلس، حول ما بدر من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: "المواطن بياخد الدعم وبيتقنعر"، أن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وطالب عماد محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة، مشددًا على ضرورة محاسبته فالمواطن الذي يحصل على الدعم من حقه أن يحصل عليه بصورة آدمية.​

علي عبدالعال مجلس النواب عماد محروس علي مصيلحي

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