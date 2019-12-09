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وزير النقل للنواب: "مفيش نجاح بيتحقق بفرد مهما كان شاطر"

12:59 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
وزير النقل للنواب: "مفيش نجاح بيتحقق بفرد مهما كان شاطر"

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كتب- أحمد علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا يوجد نجاح يقتصر على فرد واحد، مؤكدًا: "مفيش نجاح بييجي بفرد مهما كان شاطر، والوزارة تعزز العمل الجماعي لتحقيق وتنفيذ مطالب الشعب المصري".

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة هشام عبدالواحد، لمناقشة طلب إحاطة لنقل تبعية الشركة القابضة النقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، إن أي نجاح تحقق وسيتحقق في الفترة المقبلة يكون من خلال التعاون والتنسيق بين كافة العاملين في الوزارة، لافتًا إلى أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أحد أهم أسباب النجاح.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "من حظ وزارة النقل أن يتولاها كامل الوزير، لما يتمتع به من شفافية وصراحة، ووزير النقل محظوظ أيضًا بوجود لجنة متعاونة بهذا الشكل".

وحرص الفريق كامل الوزير، على تقديم العزاء للجنة في وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، معلنًا أنه سيتوجه لتقديم واجب العزاء لأسرته.

كامل الوزير وزارة النقل لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب هشام عبدالواحد
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