الأوقاف: إيرادات صناديق النذور تجاوزت 12 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صناديق النذور حققت أعلى عائد شهري في تاريخها في أكتوبر الماضي.

وأضاف طايع، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن عائدات صناديق النذور بلغت في أكتوبر الماضي 4 ملايين ومائة وثلاثين ألف جنيه، في ضوء ضوابط الحوكمة التي اتخذتها وزارة الأوقاف في كل شئونها المالية، ما انعكس إيجابيًا على جميع إيرادات الوزارة وسائر مواردها الذاتية بلا استثناء.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي حققت إيرادات قدرها 12 مليونًا و749 ألفًا و426 ألف جنيه بزيادة قدرها 849 ألفًا و116 جنيهًا عن ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه يتم فتح صناديق النذور بمعرفة لجنة مكونة من مندوب مكتب الوزير، ومندوب من مديرية الأمن، وموظف بديوان عام الوزارة، وإمام المسجد، وصراف من أحد البنوك، ومندوب من الإدارة العامة للتفتيش بالوزارة، ومندوب من مركز المعلومات بالوزارة، منوهًا إلى أن عملية فتح صناديق النذور يتم تصويرها بالصوت والصورة تحقيقًا للشفافية وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال رئيس القطاع الديني، إن هناك صناديق نذور يتم فتحها أسبوعيًا وهي التي تتبع المساجد الكبرى مثل الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي، وأخرى يتم فتحها شهريًا مثل مسجد عبدالرحمن القنائي بمحافظة قنا.

وبلغت إجمالي إيرادات النذور في عام (2013-2014)، نحو 7 ملايين جنيه في العام كله، وارتفعت في العام المالي (2018-2019)، إلى نحو 30 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 300% عن عام (2013-2014)، وجاء شهر أكتوبر 2019 ليحقق أعلى عائد شهري في تاريخ الوزارة.