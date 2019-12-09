وزيرا النقل والاستثمار يتابعان إجراءات تعاقدات الخط الرابع للمترو مع السفير الياباني

كتب- أسامة علي:

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بحضور السفير ماساكي نوكي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين وذلك لمتابعة كافة الإجراءات التعاقدية الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأكد وزير النقل، خلال اللقاء، أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية.

وأشار الوزير، إلى أهمية هذا الخط الذي يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر، وميدان الرماية، والهرم، والملك الصالح إلى عمرو بن العاص، بطول 19 كم من خلال شركات مصرية يابانية، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتدبير 4 ماكينات حفر لتنفيذ المشروع، وجاري إنهاء تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار الخط.

وناقش المجتمعون آخر المستجدات الخاصة باعتماد مستندات طرح الأعمال المدنية للجزء الشرقي في المسافة من الجيزة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 5 كم مع التحالف المصري الياباني، وللجزء الغربي في المسافة من الجيزة وحتى محطة حدائق الأشجار بطول 14 كم مع الشركات المحلية وكذلك التعاون مع الجانب الياباني في كل مايتعلق بمنظومة الإلكتروميكانيك وضروة الانتهاء من مستندات الطرح الخاصة بالوحدات المتحركة.

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