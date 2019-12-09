طائرة جديدة أكثر رفاهية.. مطار القاهرة يستقبل الوزراء المشاركين في مؤتمر أسوان للسلام

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، الضيوف المشاركين في مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر إقامته يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل خلال الساعات الماضية، 4 وزراء أفارقة قادمين للمشاركة في فعاليات المؤتمر وهم، وزراء السياحة والخارجية والدفاع بجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى وزير التخطيط بدولة تشاد.

وقالت مصادر بالمطار، في بيان، إنه تم تخصيص فرق من العلاقات العامة وإدارة المراسم بالمطار لاستقبال وفود المؤتمر وتسهيل إنهاء إجراءات سفرهم إلى مدينة أسوان من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

وخصصت مصر للطيران، الناقل الرسمي لمؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة، طائراتها الجديدة من طراز إيرباصA220-300 المزودة بكافة وسائل الرفاهية بجانب الطرازات الأخرى لنقل ضيوف المنتدى المشاركين إلى مدينة أسوان، فضلًا عن حرصها على تقديم كافة تسهيلات السفر للمشاركين في الحدث.

وتفقد وزير الطيران المدني، استعدادات وتحضيرات مطار أسوان الدولي الخاصة باستقبال ضيوف مصر المشاركين بالمؤتمر، ووجه برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطار في كافة المرافق، وشدد على ضرورة التنسيق الجيد بين الجهات المعنية والأجهزة الأمنية وفرق العلاقات العامة بالمطار، للإشراف على إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة مع توفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع ضيوف المؤتمر.