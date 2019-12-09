"الطيب" يبحث التعاون في المجالات الخيرية والثقافية مع مؤسسة "آل مكتوم"

كتب- محمود مصطفى:

التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور صلاح الجعفراوي، مستشار مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بمقر المشيخة، لبحث التعاون فيما بينهما.

وناقش اللقاء، وفق بيان، اليوم الاثنين، مناقشة سبل التعاون المشترك بين هيئة آل مكتوم الخيرية والأزهر الشريف في مجالات عمل الهيئة خيريًا وثقافيًا.



وقال الجعفراوي، إن هيئة "آل مكتوم الخيرية" لها العديد من النشاطات الخيرية التي جابت محافظات صعيد مصر، إضافة إلى العديد من المدارس التي يتم فيها تعليم الدين الإسلامي بوسطية معتدلة بعيدة عن التطرف، والتعاون بين جامعة الأزهر وكلية آل مكتوم للدراسات العليا بدندي اسكتلندا.