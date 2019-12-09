للحد من انتشار الأمراض.. برلماني يطالب الحكومة بوقف الذبح خارج السلخانات

كتب - أحمد علي:

طالب الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة القيام بدورها في وقف الذبح خارج السلخانات، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 50% من الذبائح تتم خارج السلخانات.

وقال ضيف، في بيان، اليوم الاثنين، إن ضعف الغرامة المقررة السبب في زيادة نسبة الذبح خارج السلخانات مما يشجع الجزارين على عدم التوجه إلى السلخانات، محذرًا من استمرار هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبي على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا أن عدد كبير مما يتم ذبحه خارج السلخانات يكون مصابًا بالأمراض.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن مصر بها ما يقرب من 483 مجزرًا للحيوانات، و334 للفراخ، ما بين قطاع عام وخاص، إلا أنها مُهملة ولا يوجد بها أي تطوير، مؤكدًا أن تطوير مجزر واحد منها كفيل بإغلاق مستشفى.

وأكد النائب، أن هيئة الخدمات البيطرية أعلنت البدء في تطوير المجازر بداية من العام المقبل، قائلًا: "نتمنى أن يكون التطوير على المستوى المطلوب".

وتابع : "في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بملف الصحة ويتم صرف المليارات عليه سنويًا، يجب النظر في مسببات الأمراض ومنعها من الأساس، وفي مقدمة أسباب الأمراض التغذية، التي يجب مراقبتها بشكل جيد ومنع وصولها للمواطنين في حالة إصابتها بأي ضرر".

وأوضح البدري ضيف، أنه سبق وتمت الموافقة على تعديل القانون رقم 53 لسنة 1966، بإقرار زيادة الغرامات للذبح خارج السلخانات، حيث تم رفع الغرامة من 5 جنيهات لتصبح من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن.

وقال إن رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أعلن أنه سيتواصل مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، للنظر في التعديل خلال الجلسة العامة تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.

​