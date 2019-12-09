"مدبولي" يفتتح فعاليات المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس"

كتب- محمد غايات:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات المعرض التجاري الدولي لتقنيات التعبئة والتغليف "باك بروسيس" ومعرض "فوود أفريكا" بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الآلات والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، وصناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالإضافة إلى رئيس هيئة معارض "دوسلدورف" الألمانية، ومسئولي وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة العربية والأجنبية المشاركة في المعرضين.

وأجرى رئيس الوزراء، عقب الافتتاح، جولة تفقدية في أرجاء المعرضين، مشيدًا بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات الأجنبية خاصة الشركات الألمانية، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى بالاهتمام.

وأضاف مدبولي: "تمثل استضافة مصر لهذه المعارض نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض".

وأشار المسئولون بوزارة الصناعة، إلى أن المعرض الدولي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي يٌقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستضيفه مصر لأول مرة خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري، كما يعد أيضًا المعرض الأول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض "دوسلدورف" الألمانية بالتعاون مع كل من شركتي "كونسبت"و "أي إف بي" والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" في دورته الخامسة.

ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 500 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 31 دولة، إلى جانب أكثر من 600 مشتري دولي يمثلون 60 دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق الأقصى والدول العربية، تم دعوتهم لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين والأجانب، بالإضافة الى التعرف على مناخ الإستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، والتطور الهائل في صناعة الغذاء في مصر خلال العقد الأخير، فضلًا عن مشاركة 11 دولة بأجنحة رسمية وهي (الإمارات – فرنسا – بنجلاديش – السعودية - بيلاروسيا - ألمانيا - الهند - اسبانيا - البرازيل - اندونيسيا – الصين).

كما تمت الإشارة إلى أن معرض "فوود أفريكا" يعد من أكبر التجمعات الخاصة بصناعة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد معرض "جلفوود دبي"، حيث حقق شهرة واسعة محلية وعالمية خلال الدورات الأربع الماضية.

ويشارك في المعرض الطلبة الفائزون بمسابقة "باك ديزاينر 2019" والتي نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة أعمال رواد النيل لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ إبداعاتهم أمام المجتمع الصناعي المصري.

وأعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 15 شركة من كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف بدعم من الحكومة الألمانية في معرض "باك بروسيس"، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق التي تلقى اهتمام الشركات الألمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات الألمانية إلى السوق الأفريقية، لافتًا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض "دوسلدورف" و "الاتحاد الألماني للماكينات".

ومن المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كشريك إستراتيجي.