تقرير مؤسسة دولية.. اختيار القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية في العالم

كتب- يوسف عفيفي:

اختارت مؤسسة Euromonitor International (يورومونيتور العالمية) المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المؤسسة المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق حيث تمت الدراسة على أكثر من 400 مدينة حول العالم على أساس أعداد السائحين الوافدين خلال عام 2018.

وقالت وزارة السياحة، في بيان، اليوم الاثنين، إن القاهرة حصلت على المركز 42 في هذا التصنيف متقدمة بذلك 5 مراكز عن الفترة 2013- 2018، كما حصلت على رابع أفضل مقصد سياحي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط متقدمة بذلك 18 مركز عن الفترة 2013- 2018، كما استطاعت الغردقة الوصول إلى قائمة أفضل 100 مدينة سياحية في العالم هذا العام، حيث تقدمت بشكل كبير بمقدار 45 مركزًاا لتحتل المرتبة 82.

وأكدت السياحة، أن تقدم الغردقة في الترتيب يعود إلى تحسين البنية التحتية، مثل تجديد المبنى 2 في المطار الدولي والاستثمار في قطاع الفنادق، كما أنه من المتوقع أن تشهد المدينة نموًا يزيد عن 41% خلال عام 2019، مما سيؤدي إلى ارتفاع تصنيفها كما أنها تتمتع بشعبية بين السائحين الأوروبيين لممارسة الرياضات المائية والحياة الليلية والترفيه، وتٌعتبر الأكثر أمانًا خاصة بين سائحي روسيا وألمانيا وبولندا، حيث ذكر التقرير أنه مع استمرار استقرار الوضع السياسي والأمني واستمرار مصر في تعزيز وتنمية السياحة فمن المتوقع أن تصبح الغردقة ضمن أفضل 50 مدينة في السنوات القادمة.

وأضافت وزارة السياحة، أن التقرير أوضح أن أفضل 100 مدينة سياحية التي تم اختيارها تتميز بتفوقها المستمر في زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها من مختلف دول العالم حيث تصبح السياحة حافزًا للابتكار بالإضافة إلى كونها محركًا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، وأشار التقرير إلى أن المدن تُعتبر مدخلًا إلى الاقتصاديات حيث يؤدي التطور المستمر للمدن إلى تغيير طريقة تفاعل السائحين مع المدن وتجربتها وكذلك نوع السائحين الذين يتم جذبهم إلى المدينة.

وتابعت السياحة: "أرجع التقرير هذا النجاح لعدد من الأسباب منها التحول الكبير الذي شهدته مصر عام 2018 لاستعادة مكانتها في المشهد السياحي في المنطقة، حيث جذبت الإصلاحات الاقتصادية الواسعة الاستثمار الأجنبي في السياحة والسفر، وأثر تحرير سعر الصرف إيجابيًا على السائحين إلى جانب تطوير استراتيجية السياحة المصرية مع التركيز على الأسواق السياحية الجديدة واستعادة ثقة الأسواق مرة أخرى عن طريق رفع حظر السفر وتسهيل الاستثمار في الموارد البشرية، وحملات التسويق الجذابة واستخدام الوسائط الاجتماعية كأحد عوامل النجاح الرئيسية، وشهدت المدينة استثمارات قوية في البنية التحتية وترميم المواقع التاريخية، فضلًا عن التطورات التي يشهدها مطار القاهرة الدولي ومحطات المترو ونجاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية".

وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مصر على اختيار مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم في 2019 وفقًا ليورومونيتور العالمية، لافتة إلى أن ما ورد بالتقرير يأتي ضمن سلسلة الإشادات الدولية التي حظيت بها السياحة المصرية.

وأكدت المشاط، أن ذلك يعكس تغير نظرة العالم للسياحة المصرية بتدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح ونمو القطاع.

وأشارت الوزيرة، إلى أن ذلك يتماشي مع خطة وزارة السياحة للترويج لكل مدينة أو منطقة سياحية على حدة وإبراز المقومات السياحية التي تتميز بها Branding by Destination وهو أحد العناصر الرئيسية الثلاث للحملة الترويجية الدولية لمصر والتي تأتي ضمن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.