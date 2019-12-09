وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لسد "روفيجي" في تنزانيا

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد "نهر روفيجي"، الذي يُنفذه تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك" بدولة تنزانيا، بحضور اللواء محمود نصار، رئيس لجنة متابعة المشروع، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وقيادات وزارة الإسكان، وممثلو التحالف المُنفذ للمشروع.

ووجّه وزير الإسكان، بالمتابعة الحثيثة والدورية لتنفيذ المشروع، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، له عقب توليه حقيبة الإسكان، بالاهتمام بمتابعة تنفيذ هذا المشروع القومي المهم للأشقاء في تنزانيا، والالتزام بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ، مؤكدًا أن هذا المشروع يبرز قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى بالخارج.

وأوضح الوزير أنه تم استعراض الموقف التنفيذي للسد، حيث إنه جار تنفيذ أعمال الحفر غير المكشوف الخاصة بالنفق لقناة تحويل مسار النهر، وأعمال الكوبري المؤقت رقم 1، وتم الانتهاء من أعمال الحفر التفجيرى، لزوم السد الرئيسي بالمشروع، ومبنى مأخذ المياه، ومبنى التوربينات، ويبلغ إجمالي العاملين بالمشروع حوالي 2230 عاملًا، وإجمالي 523 معدة.

وقال اللواء محمود نصار: "يهدف المشروع إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على النهر بطول 1025 مترًا عند القمة، بارتفاع 131 مترًا، بسعة تخزينية حوالي 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي في محمية سيلوس جام بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة هي الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات/ساعة سنويًا، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية".

وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ ونفق بطول 660 مترًا لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبري خرساني دائم، و2 كوبري مؤقت على نهر روفيجي، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.

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