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اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرضي "باك بروسيس" و"فوود أفريكا"

09:39 ص الإثنين 09 ديسمبر 2019
اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرضي "باك بروسيس" و"فوود أفريكا"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فعاليات معرضي "باك بروسيس" و"فوود أفريكا" بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في مجال صناعة الغذاء.

يعقب ذلك لقاء رئيس الوزراء، بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.

مصطفى مدبولي معرض باك بروسيس فوود أفريكا مجلس الأعمال المصري السعودي
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