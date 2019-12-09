اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرضي "باك بروسيس" و"فوود أفريكا"

كتب- محمد غايات:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فعاليات معرضي "باك بروسيس" و"فوود أفريكا" بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في مجال صناعة الغذاء.

يعقب ذلك لقاء رئيس الوزراء، بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.