اليوم.. انطلاق مفاوضات سد النهضة في واشنطن بحضور وزراء الخارجية والري

القاهرة- (مصراوي):

تنطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، اجتماعات وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني في مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إحرازه بين الدول الثلاث.

ويشهد الاجتماع استكمال المناقشات حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق ثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل، بعد عرض مصر لرؤيتها حول تخزين وتشغيل سد النهضة، التي تعتمد على استخدام أحدث النماذج العلمية لمحاكاة تدفق النيل الأزرق وتغيراته السنوية، ويوازن ما بين مصالح الدول الثلاث، في إطار وجود حد أدنى من التصريف السنوي من للسد، ومناقشة الأطروحات التي تراعي مصالح الدول الثلاث، وخاصة مصالح مصر المائية، وتنجنب إحداث ضرر جسيم للدولة المصرية بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة.

وتناولت الاجتماعات السابقة قضايا التشغيل طويل الأمد، وكمية المياه المتدفقة، وبداية الملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وكيف سيتم التنسيق بشأنها، بالإضافة إلى الأثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل وفترات الجفاف المحتملة، واتخاذ تدابير فعّالة عند الوصول للمستويات الحرجة، والعلاقة بين تشغيل النهضة، وكلا من السد العالي وخزان أسوان، وبما يسهم في التنسيق حول التكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق.