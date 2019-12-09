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الأولوية للمتضررين.. النقل: مباني تجارية بأرض "مترو ماسبيرو"

06:30 ص الإثنين 09 ديسمبر 2019
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كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم استغلال موقع محطة مترو ماسبيرو بالكامل لإنشاء مبنى تجاري وإداري أعلى جسم المحطة، ليكون مصدرًا جديدًا لزيادة عائد الخط الثالث.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق إشارة ماكينة الحفر العملاقة بمحطة ماسبيرو، إن الأولوية ستكون لأصحاب المحلات الذين تمت أعمال نزع الملكية لمتاجرهم، لتنفيذ أعمال المحطة.

وأوضح الوزير، أن ذلك يأتي إيمانًا من الدولة بعدم تعرض شاغلي أي منطقة لأي ضرر، سواءً كان ماديًا أو معنويًا من تنفيذ أي من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير وزير النقل، ووزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والإسكان، ومحافظ القاهرة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.​

كامل الوزير مترو ماسبيرو وزارة النقل مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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