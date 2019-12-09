ننشر مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والأكثر تميزًا في العبور الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/1/2020، وحتى يوم الثلاثاء 11/2/2020، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، والإسكان الأكثر تميزًا، موضحًا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان (كمرحلة أولى)، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 13/11/2017، كالتالي: (قطع بلوك 41009، من 1 : 18، يوم الأحد 5/1/2020، وقطع بلوك 41010، من 1 : 32، يوم الاثنين 6/1/2020، وقطع بلوك 41011، من 1 : 20، يوم الأربعاء 8/1/2020، وقطع بلوك 41012، من 1 : 20، وقطع بلوك 41013، من 1 : 16، يوم الخميس 9/1/2020).

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (1) (كمرحلة أولى)، والمُخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 17/11/2016، كالتالي: (قطع بلوك 26019، من 1 : 12، يوم الأحد 12/1/2020، وقطع بلوك 26020، من 1 : 12، يوم الاثنين 13/1/2020، وقطع بلوك 26021، من 1 : 12، يوم الثلاثاء 14/1/2020، وقطع بلوك 26022، من 1 : 12، يوم الأربعاء 15/1/2020، وقطع بلوك 26026، من 1 : 15، يوم الخميس 16/1/2020).

وأوضح سمير، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (2) (كمرحلة أولى)، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 25/10/2017، كالتالي: (قطع بلوك 26027، من 1 : 26، يوم الأحد 19/1/2020، وقطع بلوك 26028، من 1 : 45، يوم الاثنين 20/1/2020، وقطع بلوك 26029، من 1 : 17، يوم الثلاثاء 21/1/2020، وقطع بلوك 26030، من 1 : 10، يوم الأربعاء 22/1/2020، وقطع بلوك 26031، من 1 : 15، يوم الخميس 23/1/2020).

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا (3)، والمخصصة بالقرعة التكميلية التي تم إجراؤها بتاريخ 22/3/2018، كالتالي: (قطع بلوك 26037، من 1 : 40، يوم الاثنين 27/1/2020، وقطع بلوك 26038، من 1 : 22، يوم الثلاثاء 28/1/2020، وقطع بلوك 26039، من 1 : 10، يوم الأربعاء 29/1/2020، وقطع بلوك 26040، من 1 : 3، يوم الخميس 30/1/2020، وقطع بلوك 26041، من 1 : 16، يوم الأحد 2/2/2020، وقطع بلوك 26042، من 1 : 23، يوم الاثنين 3/2/2020، وقطع بلوك 26043، من 1 : 12، يوم الثلاثاء 4/2/2020، وقطع بلوك 26044، من 1 : 41، يوم الأربعاء 5/2/2020، موضحاً أنه تم تخصيص أيام الأحد 9/2/2020، والاثنين 10/2/2020، والثلاثاء 11/2/2020، لمن تخلفوا عن الاستلام بجميع البلوكات).​