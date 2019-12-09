"الزراعة" تلزم محال المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة بالمحافظات، إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند شراء المبيدات للمحصول الشتوي.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن لجانًا مرورية وحملات مكثفة ستجرى بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشي التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة، على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظورة ومجهولة المصدر والمغشوشة وغير المصرح بها من قبل الوزارة، والتي قد تسبب ضررًا في الإنتاج الزراعي أو صحة المواطنين.

وأضاف عبدالمجيد، أن الحملات الدورية تشمل أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة، ومصدر الإنتاج، أو الاستيراد، وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه تقرير لجنة المبيدات، عن أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة، يتم وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة، توضح رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أي حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه، للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي.

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