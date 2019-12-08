أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا تامر حسني التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

وزيرة الهجرة تطمئن على شاب مصري تعرض للاعتداء في الكويت

10:55 م الأحد 08 ديسمبر 2019
وزيرة الهجرة تطمئن على شاب مصري تعرض للاعتداء في الكويت

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

كتب- أسامة عبدالكريم:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مع أسرة الشاب المصري "م .ك"، البالغ من العمر ٢٢ عاما بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، والذي جرى الاعتداء عليه من قبل شخصين بالضرب بسب خلاف مروري في منطقة السالمية بالكويت.

وأعربت مكرم، لأسرة الشاب المصري، عن أسفها لما حدث لنجلهم، وطمأنتهم بأن السلطات الكويتية قامت بالتحريات والإجراءات اللازمة وتكثيف البحث للقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن السفارة المصرية في الكويت تتابع الأمر عن كثب أولاً بأول، مشيرة إلى أن ممثلاً عن السفارة المصرية قد قام بزيارة "الشاب" في مستشفى مبارك الكبير التي يتلقى بها العلاج، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة والفائقة حتى يتم شفاءه.

من جانبهما، قدما والدة ووالد الشاب المصري، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على تواصلها معهم، مؤكدين أن نجلهم يتلقى جميع أوجه الرعاية الفائقة من المسئولين بالمستشفى، معربين عن سعادتهم لشعورهم بأن وطنهم مهتم لشأنهم وشأن نجلهم.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للسلطات الكويتية على سرعة متابعة الحادث وثقتها في قدرة وزارة الداخلية على ضبط الجناة، معبرة عن تقديرها للمستشفي لما يقدمه من رعاية فائقة للشاب المصري.

وكانت وزارة الهجرة قد تلقت أنباء عن تعرض مواطن مصري مقيم في دولة الكويت، إلى حادث، حيث اعتدى عليه شخصان بالضرب بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية الكويتية، ما أدى إلى إصابته ثم لاذا بالفرار، وتم نقل الشاب المصري إلى مستشفى مبارك الكبير لتلقي العلاج اللازم، هذا وتكثف الأجهزة الأمنية الكويتية مجهوداتها للقبض على الجناة.

نبيلة مكرم ضرب مصري بالكويت الساطور وزيرة الهجرة

الخبر التالى:

غضب برلماني تجاه الحكومة وإقرار "الهيئات الشبابية".. ماذا حدث بالبرلمان اليوم؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"ليس ملهماً".. جينيس تكشف لـ "مصراوي" حقيقة رقم تامر حسنى القياسي