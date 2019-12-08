وزيرة الهجرة تطمئن على شاب مصري تعرض للاعتداء في الكويت

كتب- أسامة عبدالكريم:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مع أسرة الشاب المصري "م .ك"، البالغ من العمر ٢٢ عاما بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، والذي جرى الاعتداء عليه من قبل شخصين بالضرب بسب خلاف مروري في منطقة السالمية بالكويت.

وأعربت مكرم، لأسرة الشاب المصري، عن أسفها لما حدث لنجلهم، وطمأنتهم بأن السلطات الكويتية قامت بالتحريات والإجراءات اللازمة وتكثيف البحث للقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن السفارة المصرية في الكويت تتابع الأمر عن كثب أولاً بأول، مشيرة إلى أن ممثلاً عن السفارة المصرية قد قام بزيارة "الشاب" في مستشفى مبارك الكبير التي يتلقى بها العلاج، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة والفائقة حتى يتم شفاءه.

من جانبهما، قدما والدة ووالد الشاب المصري، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على تواصلها معهم، مؤكدين أن نجلهم يتلقى جميع أوجه الرعاية الفائقة من المسئولين بالمستشفى، معربين عن سعادتهم لشعورهم بأن وطنهم مهتم لشأنهم وشأن نجلهم.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للسلطات الكويتية على سرعة متابعة الحادث وثقتها في قدرة وزارة الداخلية على ضبط الجناة، معبرة عن تقديرها للمستشفي لما يقدمه من رعاية فائقة للشاب المصري.

وكانت وزارة الهجرة قد تلقت أنباء عن تعرض مواطن مصري مقيم في دولة الكويت، إلى حادث، حيث اعتدى عليه شخصان بالضرب بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية الكويتية، ما أدى إلى إصابته ثم لاذا بالفرار، وتم نقل الشاب المصري إلى مستشفى مبارك الكبير لتلقي العلاج اللازم، هذا وتكثف الأجهزة الأمنية الكويتية مجهوداتها للقبض على الجناة.