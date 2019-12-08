شعبة الأرز: 95 ألف طن يتم توريده خلال 4 أشهر اعتبارًا من مارس المقبل

القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات الدكتور رجب شحاتة، إنه تم اليوم الأحد، عملية قبول الشركات ومضارب الأرز في المناقصة التي أعلنت عنها الوزارة وذلك عقب قبول المظروف المالي لهم على أن يبدأ التوريد في 15 مارس من عام المقبل، حيث يبلغ إجمالي ما سيتم توريده 95 ألفا و50 طن أرز رفيع الحبة بسعر 7 آلاف و250 جنيه للطن.

وأضاف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه سيتم توريد الكميات على 4 أشهر حيث تبدأ الفترة الأولى من 15 مارس 2020 إلى 15 أبريل 2020 وتضم 14شركة ومضربا وتقدم 22 ألفا و550 طنا.

وتابع أن الفترة الثانية تبدأ من 15 أبريل 2020 إلى 15 مايو 2020 وتضم 4 شركات وتقدم 7 آلاف و300 طن.. فيما تبدأ الفترة الثالثة من 15 مايو 2020 إلى 15 يونيو 2020 وتضم 20 مضربا وشركة وتقدم 30 ألفا و850 طنًا.

وأوضح الفترة الرابعة من 15 يونيو 2020 إلى 15 يوليو 2020 وتضم 22 شركة ومضربا وتقدم 34 ألفا و 350 طنا