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هيئة حكومية: التعلم القائم على الجدارات أصبح توجها عالميا

06:26 م الأحد 08 ديسمبر 2019
هيئة حكومية: التعلم القائم على الجدارات أصبح توجها عالميا

يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله يتجه نحو التعلم القائم على "الجدارات" في جميع مستويات التعليم قبل الجامعي والفني والتعليم العالي.

وأضافت عيد - في كلمتها بورشة العمل التي عقدتها القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اليوم الأحد، بالتعاون مع هيئة الجامعات الفرانكفونية (AUF) تحت عنوان "التعلم القائم على الجدارات/الكفايات" - أن الهيئة بدأت في التوجه إلى هذا النوع من التعلم من خلال تبنى معايير التعلم القائم على الجدارات في كل المعايير القومية للهيئة وتشجع المؤسسات التعليمية على تبنى المعايير القائمة على الجدارات في برامجها وعقد الدورات التدريبية لدعم قدرات المؤسسات التعليمية.

وأوضحت أن التقييم يعد من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات والبرامج التعليمية وذلك للتأكد من تمكن الطلاب والخريجين من الجدارات المطلوبة، مشيرة إلى أن هذا التحول سيحقق النقلة النوعية للتعليم في مصر؛ الأمر الذي يضعها في مصاف الدول المتقدمة في العالم.

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يوهانسن عيد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم مجلس الوزراء هيئة الجامعات الفرانكفونية

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