"روتس أونلاين": مطار شرم الشيخ الأسرع نموًا في أفريقيا 2019

كتب- محمد عبيد:

سجل مطار شرم الشيخ، أسرع معدل نمو في أفريقيا لعام 2019، فيما حصل مطار الغردقة الدولي على المركز الثالث نموًا في أعداد الركاب، ما يعكس مدى ثقه المسافرين من مختلف أنحاء العالم في المطارات المصرية، وفقًا لإحصائية مؤسسة "روتس أونلاين" المتخصصة في متابعة صناعة الطيران وحركة الملاحة الجوية.

وذكرت المؤسسة، أن نسبة الحجوزات ارتفعت في المطار، الذي يعد ثالث أكثر المطارات المصرية نشاطًا، من 1.16 مليون مقعد في 2018 إلى 1.49 مليون مقعد في 2019، بنسبة نمو 28.9%، كما زادت أعداد الركاب القادمين إلى مطار الغردقة بنسبة 11.9 % عن العام الماضي.

وتحقق معدل ارتفاع تدفق المسافرين إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بفضل خطة وزارة الطيران المدني في إنشاء العديد من المطارات، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة جميع المطارات، وتطوير المنظومة الأمنية بشكل كامل، والتي ظهرت نتائجها بشكل سريع من خلال ازدياد أعداد الركاب القادمين إلى مصر.

وهنأ الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنىي، جميع العاملين في قطاع الطيران على هذه النتائج الكبيرة، والتي ظهرت بفضل جهود العاملين في منظومة الطيران المدني.​