بالصور- وزير الآثار يتفقد متحف العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد، متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى المتحف كاملاً.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، وأحمد عبيد مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس وعدالله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال أبو العلا، إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية، مضيفًا أنه جاري الانتهاء من أعمال الإضاءة والتشطيبات.

وشملت الجولة تفقد مبنى المتحف، الذي يتكون من دور واحد ويضم قاعة عرض كبيرة، تعرض مجموعة من القطع الأثرية منها تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني، وقاعة ملحقة تضم جدران مقبرة توتو التي كانت تقع في منطقة الديابات بسوهاج، وتم العثور عليها عام 2018 أثناء القبض على أحد العصابات، خلال محاولة منهم الحفر خلسة في المنطقة الواقعة خارج التل الأثري في منطقة الديابات.

وخلال الجولة جرى مناقشة سيناريو العرض المتحفي، والقطع المقرر نقلها للعرض داخل المتحف لإثراء العرض المتحفي الذي يروي تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورًا بالإسكندرية، خلال العصر اليوناني والروماني، وصولًا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية.

كما سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.

جدير بالذكر أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون، أغسطس الماضي، بين المجلس الأعلى للآثار، ومجموعة الماسة لإنشاء متحف جديد بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعد هذا البروتوكول هو أحد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي لتطوير وتشغيل خدمات الزائرين في المواقع والمتاحف الأثرية.