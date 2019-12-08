"انتظروا مشاركتي".. الروبوت صوفيا تتحدث في منتدى شباب العالم 2019

كتب- محمد نصار:

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم في الفترة من 14-17 ديسمبر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويُعد الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم، عن دعوة الروبوت صوفيا - روبوت ذو ملامح بشرية إلى حد كبير- لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى.

ودعت صوفيا الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة، إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا".

وتُعد صوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون، كما أنها الروبوت الأكثر تطورًا علاوة على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن.

وتتمتع صوفيا بجمال معبر وتفاعل حي، كما يمكنها محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، وتتبع الوجوه والتعرف عليها، وإجراء محادثات طبيعية وسَلِسَة مع الناس.

حصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية. كما حصلت على جائزة جولد إديسون في علم الروبوتات لعام 2018.

الجدير بالذكر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمتّع بخصائص وسمات معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية والتي تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية، ومن أهم خصائصها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل علي أوضاع لم تُبرمج في الحاسب الآلي.