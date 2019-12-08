121 ألفًا.. ننشر إجمالي العقارات المخالفة في المحافظات (رسم بياني)
04:34 م الأحد 08 ديسمبر 2019
كتب- محمد نصار:
تشكل أزمة العقارات المخالفة على مستوى محافظات الجمهورية مشكلة كبيرة تسعى الدولة للتعامل معها من خلال عدة طرق منها التصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع أو الهدم.
وحصل مصراوي على آخر تحديث صادر من وزارة التنمية المحلية بشأن أعداد العقارات المخالفة على مستوى المحافظات.
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