وزير الطيران يتفقد مطار أسوان استعدادًا لمؤتمر "السلام والتنمية المستدامة"

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كتب- محمد عبيد:

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، استعدادات وتحضيرات مطار أسوان الدولي، والخاصة باستقبال ضيوف مصر المشاركين بمؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المقرر إقامته يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الوزير برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطار في كافة المرافق، وشدد على ضرورة التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية وفرق العلاقات العامة بالمطار للإشراف على إنهاء اجراءات وصول الوفود المشاركة، مع توفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع ضيوف المنتدى.

تفقد الوزير صالات السفر والوصول واستراحات الخدمة المميزة، والتأكد من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التي تمت في المطار.

وأكد الوزير أن الوزارة تسخر كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف المؤتمرات والأحداث والمعارض المختلفة التي تستضيفها الدولة، موضحًا أن جميع المطارات المصرية جاهزة بشكل تام لمثل هذه الفعاليات التي تعزز من مكانة مصر كمركز عالمي لاستضافة المؤتمرات والأحداث العالمية.