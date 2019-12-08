برلماني يطالب باستدعاء وزير التعليم بعد واقعة رقص تلاميذ لمنع معلمة من عملها

كتب - أحمد علي:

وصف النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، ماشهدته مدرسة فوه الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، من واقعة مؤسفة بقيام الطلاب بالرقص داخل الفصل لمنع المعلمة من أداء عملها على غرار مدرسة المشاغبين بـ"المهزلة" و"الفضيحة".

وتساءل "الحناوي"، في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ماذا فعلت يامعالي الوزير بشأن هذه الجريمة النكراء؟ وهل شاهدت معاليك الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي؟ وماهى الإجراءات التي اتخذتها لمنع تكرار مثل هذه المهازل داخل المدارس؟.

وطالب النائب من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في بيان اليوم استدعاء الوزير للبرلمان للرد على تساؤلاته.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطلاب يرقصون في الفصل حول معلمتهم، وتم منعها من الشرح، مما آثار غضب رواد التواصل الاجتماعي، ومنهم من سخر مما قام به الطلاب.

وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها شاهدت الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لطلاب يرقصون في فصل بالمدرسة الثانوية المشتركة بفوه، مؤكده رفضها لما قام به الطلاب من عمل يخالف القيم التربوية.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الواقعه كانت بالمدرسة يوم الخميس الماضي، فقررت إجراء التحقيقات اللازمه تجاه الواقعة، مؤكدة أنها قررت فصل الطلاب الذين اقترفوا هذا العمل لمدة 15 يومًا، حسب اللائحة المقررة لمجازاة الطلاب، حتى لايعود أحد لمثل هذا العمل المشين.

كما قررت مجازاة مدير المدرسة بالخصم 15 يوما، ونقل المعلمة من مدرستها، إلى مدرسة أخرى قريبة، حفاظا على مكانتها.