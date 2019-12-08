وزير الأوقاف يشارك في منتدى تعزيز السلم بالإمارات

كتب- محمود مصطفى:

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، تحت عنوان: "دور الأديان في تعزيز التسامح.. من الإمكان إلى الإلزام".

ويلقي وزير الأوقاف، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اليوم الأحد، حول أهمية تعزيز التسامح الديني والسلام العالمي من خلال فهم صحيح الدين في إطار المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية، وإعلاء قيمة الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.

وأكد وزير الأوقاف، أنه في ظل العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصرية العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، والقيادة الحكيمة للدولتين، وما يدعم المصالح المشتركة بينهما، ولا سيما في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، فإننا نعمل معًا على نشر ثقافة التسامح الإنساني، وبيان سماحة الإسلام وأوجه العظمة في جوانبه الحضارية والإنسانية، وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، ودعم ثقافة السلام، وإحلال لغة الحوار محل لغة الاحتراب والاقتتال، مثمنًا جهود منتدى تعزيز السلم في ذلك.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف المصرية تجعل من نشر ثقافة السلام هدفًا ساميًا ومحورًا رئيسًا، وأنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة الكتاب بإصدار طبعة خاصة من كتاب حماية دور العبادة ( ضمن سلسلة رؤية التثقيفية ) قبل نهاية ديسمبر الحالي، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

ونوه إلى أنه سيتم عقد عدد من الندوات حول حماية دور العبادة والقيم الإنسانية المشتركة في الشرائع السماوية، منها ندوة ثقافية ودينية كبرى بالاشتراك مع المجلس الأعلى للثقافة وأخرى في إطار تدشين سلسلة رؤية بمعرض الكتاب بالاشتراك مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بحضور ومشاركة نخبة واسعة من علماء الدين والمثقفين والكتاب.