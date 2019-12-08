بالصور- تدشين كنيسة تاج الشهداء الأمير بقطر في البحيرة

كتب- مصطفى علي:

دشن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، صباح اليوم الأحد، كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مار بقطر بن رومانوس الملقب بـ"تاج الشهداء" في قرية حلمي بطرس، مركز أبو المطامير، طبقًا للقرار الوزاي رقم 18 لسنة 2018.



وتم تدشين مذبحي الكنيسة، وكان المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء مريم والشهيد مار بقطر، والمذبح البحري على اسم القديسين الأنبا توماس السائح والأنبا باخوميوس، ودشنت معمودية الكنيسة وأيقوناتها وأواني الخدمة.

وشارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها صلاة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه في الإسكندرية، والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

وقدّم الأنبا باخوميوس خلال عظته الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على صدور قانون بناء الكنائس الذي يُعد نقلة حضارية جديدة لترسيخ مبدأ المواطنة التي نادى بها الدستور المصري، كما قدم الشكر أيضًا للبابا تواضروس الثاني.​

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