وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من تطوير مستشفى النساء والولادة بالبياضية

كتب- أحمد جمعة:

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على سرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى النساء والولادة التخصصي بالبياضية، وفقًا للمواعيد المحددة، وذلك خلال تفقد أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى النساء والولادة التخصصي بالبياضية، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بأن تصبح المستشفى تخصصي للنساء والولادة، على أن يتم تخصيص المبنى القديم للمستشفى ليصبح مركزًا لطب الأسرة، وقسمًا للغسيل الكلوي، على أن يتم تطويره وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وأضاف مجاهد، أن وزيرة الصحة وجهت بتوفير كافة تجهيزات المستشفى الطبية وغير الطبية، وتوريدها بشكل عاجل تزامنًا مع الانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات، مشيرة إلى أن المستشفى ستقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، مركز الضبعة المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، وتابعت سير العمل بالمركز، وتفقدت أقسام المركز المختلفة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.