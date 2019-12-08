أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

منظمة خريجي الأزهر توزع ألف قطعة ملابس على أسر حي الأسمرات

12:17 م الأحد 08 ديسمبر 2019
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب - محمود مصطفى:

وزعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، 1000 قطعة من الملابس على الأسر المقيمة بحي الأسمرات بالمقطم بالتعاون مع عدد من المتطوعين وجمعية “Share a smile”، ضمن الدور الإنساني والمجتمع الذي تقوم به المنظمة. بحسب بيان.

ووزعت الملابس على السيدات والأطفال بجميع الأعمار فضلاً عن التبرعات العينية، وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالمساعدات والخدمات المقدمة من المنظمة.

يذكر أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنفذ حالياً بحي الأسمرات برنامج "توعية" لأطفال الحي بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والذي يهدف إلى غرس قيم الانتماء وحب الوطن والتفكير الوسطي في نفوس وعقول الأطفال، لتحصينهم ضد محاولات الاستقطاب للأفكار المتشددّة، ليصبحوا مواطنين صالحين في المجتمع.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ي الأسمرات لمقطم

الخبر التالى:

أقل من 150 مترًا.. الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة لتمويل شراء الشقق السكنية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان