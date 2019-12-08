منظمة خريجي الأزهر توزع ألف قطعة ملابس على أسر حي الأسمرات

أقل من 150 مترًا.. الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة لتمويل شراء

كتب - محمود مصطفى:

وزعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، 1000 قطعة من الملابس على الأسر المقيمة بحي الأسمرات بالمقطم بالتعاون مع عدد من المتطوعين وجمعية “Share a smile”، ضمن الدور الإنساني والمجتمع الذي تقوم به المنظمة. بحسب بيان.

ووزعت الملابس على السيدات والأطفال بجميع الأعمار فضلاً عن التبرعات العينية، وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالمساعدات والخدمات المقدمة من المنظمة.

يذكر أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تنفذ حالياً بحي الأسمرات برنامج "توعية" لأطفال الحي بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والذي يهدف إلى غرس قيم الانتماء وحب الوطن والتفكير الوسطي في نفوس وعقول الأطفال، لتحصينهم ضد محاولات الاستقطاب للأفكار المتشددّة، ليصبحوا مواطنين صالحين في المجتمع.