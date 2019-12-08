القاهرة: إزالة 13 عقارًا بالخليفة وتسكين 30 أسرة ببدر

أقل من 150 مترًا.. الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة لتمويل شراء

كتب- محمد نصار:

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الإزالات في حي الخليفة وحصر وتسكين قاطني المنطقة.

وقالت جيهان، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم اليوم إزالة 13 عقارًا بشارع الغفاري بنطاق حي الخليفة، وحصر قاطني تلك العقارات وبلغ عددهم 30 أسرة تم تسكينهم بوحدات سكنية بمدينة بدر,

وفي إطار أعمال الإزالات الجارية بعزبة المدابغ بحي مصر القديمة تم حصر قاطني 17 عقارًا وبلغ عدد الأسر 50 مستحقة و16 غير مستحقة، حيث يجري تسكينهم بمدينة بدر بعد استكمال المستندات، بالإضافة إلى إخلاء 7 عقارات بعد حصر قاطنيهم وتسكين 27 أسرة بوحدات سكينة بمدينة أكتوبر و10 أسر بمدينة بدر.