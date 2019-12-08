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منى الشبراوي: ارتفاع معدلات الطلاق قضية أمن قومي

11:44 ص الأحد 08 ديسمبر 2019
منى الشبراوي: ارتفاع معدلات الطلاق قضية أمن قومي

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، إن قضية الطلاق لا تعد مشكلة اجتماعية بل هي بمثابة قضية أمن قومي، لافتة إلى أن تفكك الأسر المصرية بالطلاق يعني ازدياد المشكلات الاجتماعية.

وطالبت الشبراوي، في بيان، اليوم الأحد، بضرورة تعميم تجربة وحدة الإرشاد الأسري في مختلف أنحاء الجمهورية، بعدما أثبتت نجاحها، لافتة إلى أن وحدة الإرشاد الأسري حققت أهدافها المنوطة بها لأنها تعتمد على مجموعة من الخبرات والكفاءات المختلفة التي تشمل الجانب الشرعي، والنفسي، والاجتماعي، والمهاري، لتستوعب بذلك التنوع كل جوانب العلاقة الأسرية وما يحيط بها من مشكلات تحتاج إلى تحليل علمي دقيق لفهم الأسباب والدوافع والوصول إلى العلاج المناسب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الأسرة تعد نواة المجتمع وركيزته الأولى وأساسه المتين، ومتى وُجد خلل في الأسرة انعكس ذلك على المجتمع فتضرر، ومن ثم فإن ارتفاع معدلات الطلاق تقتضي النظر بعين فاحصة في هذه المشكلة، والبحث عن أسبابها، ووضع الحلول المناسبة لها.

مجلس النواب منى الشبراوي الطلاق الأسر المصرية

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