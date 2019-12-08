أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن بيان حالة طقس الاثنين

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غدا الاثنين، طقس مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة ولكنها غير مؤثرة إطلاقا.

وأوضح شاهين لمصراوي، اليوم، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعة ما بين 21 ـ 22 درجة خلال ساعات النهار، وفي فترات الليل تنخفض من 13 ـ 14 درجة مئوية، مع استمرار تكون الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع وتقل معها الرؤية الأفقية كلما اقتربنا من الطرق الزراعية والمسطحات المائية.

وأضاف أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، والملاحة البحرية (الصيد والملاحة) مهيأة سواء على البحرين الأحمر أو المتوسط، مشيرا إلى أن الطقس الحالي مستمر خلال الـ72 ساعة المقبلة، ومن الوارد حدوث تقلبات جوية معغ نهاية الأسبوع لكن لم نحد ملامها بالضبط حتى الآن.

وتابع: إن درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة من 21 ـ 22 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد تصل لـ 23 ـ 24 وجنوب الصعيد 24 ـ 25 درجة.

ونصح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية، خاصة أثناء التواجد خارج المنازل في الساعات الأولي من الصباح الباكر، وخلال فترات الليل، والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، بسبب فروق درجات الحرارة الذي يزيد عن 10 درجات مئوية بين العظمى والصغرى.

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