وزيرة الصحة: تشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيًا فبراير المقبل

كتب- أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيًا مطلع شهر فبراير المقبل، خلال تفقد أعمال التجهيزات الجارية بالمستشفى في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن مستشفى العديسات ستصبح مستشفى متخصص في جراحات الأطفال، والتي تُنشأ وفقًا لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، لافتة إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع مستشفى أبوالريش الجامعي، لتشغيل المستشفى ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للمستشفى.

وأوضح أن المستشفى تضم كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.

واضاف مجاهد، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات في أسرع وقت، كما تفقدت أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بتكلفة بلغت حوالي 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، وتشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.