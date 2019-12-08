صديق للبيئة.. وزير النقل يكشف ممزيات الخط الثالث للمترو

كتب – أسامة علي:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن 3 مميزات للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقال الوزير، على هامش إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، إن الخط الثالث للمترو يساعد في تكوين شبكة مترابطة بين الخطوط الثلاثة، موضحًا أنه يتضمن الربط مع الخط الأول في محطة جمال عبدالناصر، ومع الخط الثاني من خلال محطتي العتبة وجامعة القاهرة.

وتابع وزير النقل: "يربط خطوط المترو مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الإستاد ومونوريل 6 أكتوبر بمحطة بولاق الدكرور، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي (السلام العاصمة/ الإدارية)، في محطة عدلي منصور".

وأضاف وزير النقل، أن الخط الثالث يتضمن عدة مميزات أخرى حيث يعد من وسائل المواصلات الخضراء الصديقة للبيئة والسريعة والآمنة التي تعتمد على على الجر الكهربائي، موضحًا أن افتتاح المحطات الجديدة سيساهم في مضاعفة إيرادات الهيئة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النق، ووزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والإسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.