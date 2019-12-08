حسين زين يشارك باجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية بالسودان

كتب - مصطفى علي:

يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية باجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والمجلس التنفيذي والتى تعقد فى الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر الجاري بدولة السودان الشقيقة.

وكان في استقبال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لدي وصوله مطار الخرطوم وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح.

وتتزامن الاجتماعات مع الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيسه حيث تناقش العديد من القضايا الإعلامية المشتركة بين الدول الأعضاء ومسألة تنظيم الإعلام المسموع والمرئي فى ظل التحديات التى تواجه المنطقة والساحة الإعلامية العربية.

حيث يلقي حسين زين كلمة تتضمن رؤي وأفكار حول مسألة تنظيم الاعلام المرئي والمسموع وما تتطلبه المرحلة من تفعيل أليات عمل اتحاد الاذاعات العربية وتنشيط التواصل والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإعلامية.

كما تناقش الاجتماعات تقارير لجان الاتحاد المختلفة حول العديد من الأنشطة الإعلامية للاتحاد.