بـ"عربات الدفع الرباعي والأقمار الصناعية".. الزراعة تستعد لمكافحة الجراد

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى أحمد سعودي، مدير عام مكافحة الجراد في وزارة الزراعة، إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات الزراعية، وفرّت فرقًا لمكافحة الجراد، مكونة من لجان ثابتة، تنتشر في الجبال والأودية، مضيفًا أن كل لجنة تتكون من مهندس زراعي متخصص في المكافحة، وعدد من الفنيين المهرة المزودين بسيارات دفع رباعي، مشيرًا إلى أن تحذيرات المنظمة الدولية للزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو) التي صدرت الشهر الجاري، حول الجراد، تأخذها الوزارة على محمل الجد.

وحذرت (الفاو) من تفشي الجراد في المنطقة الوسطى، التي تشمل دول (مصر والسعودية واليمن وسلطنة عمان والسودان وأرتريا)؛ ما يشكل خطورة على المحاصيل في تلك الدول.

وأضاف سعودي، لـ"مصراوي"، أنه تم الدفع بهذه الوحدات بداية من شهر سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن اللجان تمتلك جهاز "اللوكد 3" الذي يرسل المعلومات مباشرة إلى الغرفة المركزية للوزارة عبر الأقمار الصناعية.

وأكد سعودي عدم دخول الجراد إلى البلاد حتى الآن من أي اتجاه، مضيفًا: "اللجان منتشرة في مناطق مرسى علم، وحماطة- ووادي الجمال- والشلاتين- وأبورماد- ووادي الديب).

وأشار رئيس إدارة مكافحة الجراد، إلى أن الإدارة تمتلك 53 قاعدة رئيسية وقاعدتين فرعيتين، مؤكدًا أن أعمال المراقبة تتم ليل نهار، بالإضافة إلى وجود خطي دفاع أول وثاني في حالة اكتشاف هجوم أسراب الجراد.

وتمثل آفة الجراد خطرًا على معظم المحاصيل الزراعية؛ لأنه يتغذى على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات والبراعم، عن طريق كسر الأشجار نظرًا لثقلها عندما تستقر بأعداد كبيرة على الشجرة، وتتناول الجرادة الواحدة من الغذاء ما يعادل وزنها أو يزيد من المزروعات في اليوم الواحد.