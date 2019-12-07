السجيني للمحافظين الجدد: 5 جهات رئيسية لابد من التعامل معها

كتب- محمد نصار:

​قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية تشهد العصر الذهبي لها منذ تولي اللواء محمود شعراوي المسئولية، مشيدًا بمؤشرات أداء العمل والتعاون والتواصل المستمر بين اللجنة وأعضاء مجلس النواب ووزير التنمية المحلية، حرصًا على حل المشكلات التي تواجه المواطنين.

وأشار السجيني، خلال ورشة العمل التي تنظمها الوزارة للمحافظين الجدد، إلى أن العبء كبير على المحافظين خلال تلك الفترة في تحقيق طموحات ونتائج ملموسة على أرض الواقع، للحصول على رضا المواطنين، لافتًا إلى أهمية تحديد المحافظين لآليات عمل تحقق التعاون الكامل مع أعضاء مجلس النواب، وتساعدهم في إنجاز مهامهم ونقل المشكلات التي تواجه المواطنين في دوائرهم لوضع حلول سريعة لها.

وطالب رئيس محلية النواب، المحافظين بالتعامل مع الطلبات التي يقدمها النواب والتي تكون في إطار المصلحة العامة فقط، وإذا حدث خلاف ذلك يقدم المحافظ مذكرة إلى رئيس مجلس النواب على الفور.

وأوضح السجيني، أنه توجد 5 جهات عمل رئيسية لابد أن يتواصل معها المحافظين، لضمان تحقيق معدل نجاح كبير وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والوزارات المركزية المعنية ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، لما لها من دور فعال في المساهمة في إقامة المشروعات التنموية على أرض المحافظات، لافتًا إلى أهمية التعاون الجيد وأن تكون العلاقة ناجحة مع مختلف وسائل الإعلام بالمحافظات، باعتبارهم السلطة الرابعة وأداة مهمة لنقل ما يحدث على أرض المحافظات.

كما أشار السجيني، إلى أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي لما لها من دور مهم في التأثير على المواطنين، مستعرضًا أهم الملفات العاجلة والهامة التي يجب أن يتعامل معها المحافظين كموضوعات منظومة النظافة الجديدة والإشغالات والباعة الجائلين والمواقف العشوائية والتصدي بحسم لمخالفات المباني والتعديات على أراضي وأملاك الدولة في المهد والتركيز على تعظيم الموارد المالية للمحافظات.

وتطرق رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى انتهاء قانون المحال العامة حيث يجري العمل على إصدار لائحته التنفيذية، موضحًا أهميته في تعظيم موارد المحافظات.

وشدد النائب أحمد السجيني، على أهمية التعامل الجاد والمهم في ملف تقنين أراضي الدولة، واستعادة هيبة وحق الدولة، مطالبًا المحافظين بالتحرك السريع لوقف أي تعديات جديدة.

وأشاد السجيني، بالنتائج الجيدة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج تحت قيادة الوزير محمود شعراوي وفريق العمل المسئول عن تنفيذ البرنامج بالوزارة.​