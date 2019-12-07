التنمية المحلية تختتم فعاليات اليوم الأول لورشة تدريب المحافظين الجدد

كتب- محمد نصار:

اختتمت ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، فعالياتها في اليوم الأول بجلسة عن خريطة المناطق الصناعية، تحدث فيها اللواء ناصر أحمد مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

وتناولت الجلسة إجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات صناعية عليها.

واستعرض اللواء ناصر أحمد الإجراءات الخاصة بالخريطة الاستثمارية، وما تم من خلالها فيما يخص حصر المناطق الصناعية في جميع المحافظات، طبقًا لنظم المعلومات الجغرافية لإعداد بطاقة وصف، لكل منطقة لوضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وأيضًا بطاقة وصف لكافة الفرص الاستثمارية الصناعية المعدة للطرح.

وأوضح اللواء ناصر أحمد أن هناك حوالي 2050 فرصة استثمارية متاحة على مستوى الجمهورية بإجمالي 6 ملايين متر مربع، إضافة إلى 1498 فرصة استثمارية في المدن الجديدة، و517 فرصة استثمارية تحت ولاية المحافظات، إضافة إلى 42 فرصة تتبع الجهاز التنفيذي للصناعات الصغيرة.